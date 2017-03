Piercings, Tattoos und lange Bärte gewinnen im Allgäu an Beliebtheit

Umfrage · Wenn man derzeit durch die Straßen läuft, sieht man immer mehr junge Menschen mit allerlei Piercings und junge Männer mit langen Bärten. Jetzt, wo es draußen wärmer wird und mehr Haut gezeigt wird, fallen auch die vielen Tattoos auf.



Emre Gülbahar aus Kempten: Für den Tiger als Motiv habe ich mich entschieden, weil er ein Teil der Modewelt ist. Bild: Sophie Barwich

Was begeistert junge Leute an diesem Stil? Wir haben nachgefragt. Im Friseursalon „Passion of Hair“ in Kempten gibt es auch einen Barbershop für Männer. Bart tragen liegt gerade voll im Trend, von Drei-Tage-Bart bis Vollbart ist alles mit dabei – und das wird auch noch länger so bleiben, sagt Inhaberin Arzu Turaptin.

Die zweite Inhaberin, Valentina Vitanza, hat selbst viele Tattoos: Wie viele Tattoos ich genau habe, weiß ich gar nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Auf jeden Fall sind es mehr als 20. Mit 18 habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen, seitdem kommen regelmäßig neue dazu. Allein für meinen linken Arm bin ich insgesamt ungefähr 25 Stunden beim Tätowierer gesessen.

