Pflege: Landdratsamt Ostallgäu informiert über ausländische Pflegedienste

Info-Veranstaltungen · Die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften wächst. Das Landratsamt Ostallgäu will nun in Info-Veranstaltungen über das komplexe Thema informieren.



Seit Juli 2015 gilt für alle osteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Bürger aus den Mitgliedsstaaten können in deutschen Haushalten angestellt wer den, ohne dass eine Erlaubnis der Arbeitsagentur benötigt wird.

Bei der Anstellung einer ausländischen Pflegekraft gibt es laut Landkreises im Wesentlichen zwei Modelle: Beim Arbeitgebermodell stellt man eine Haushaltshilfe oder Pflegekraft an und tritt als Arbeitgeber auf. Dieses Modell vertreten auch die Wohlfahrtsverbände und Arbeitsagenturen. Beim Entsendemodell sind viele Stellen involviert. Es gibt beispielsweise das ausländische Unternehmen, dann die Vermittlungsagentur. Zwischen allen Parteien gibt es vertragliche Regelungen. Es besteht kein direkter Vertrag zwischen dem Pflegebedürftigen und der ausländischen Angestellten.

Zwei Infoveranstaltungen zum Thema „Osteuropäische Pflegekräfte“ bietet das Landratsamt an: Am Donnerstag, 16. März, 15 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus Roßhaupten und am Freitag, 17. März, 15 bis 17 Uhr im Alten- und Pflegeheim der Hospitalstiftung in Kaufbeuren.