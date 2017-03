Parteien im Oberallgäu haben fast alle mehr Zulauf

Politik · Erst gab es den Trump-Effekt, dann den Schulz-Effekt: Sowohl durch das heillose politische Chaos in der amerikanischen Politik als auch durch den frischen Wind bei den Kanzlerkandidaten ist das Interesse der Deutschen an der Politik stark gestiegen.



Welcher Farbe auch immer: Die Parteien haben Zulauf – Politik ist wieder in. Bild: Matthias Becker

Das äußert sich auch in Mitgliederzuwächsen bei den Parteien. In Kempten und im Oberallgäu ist das gleichfalls zu spüren – allerdings in diesem Jahr eher moderat.