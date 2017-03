Oberallgäu zieht niederländische Urlauber an

Toursimus · Sie gehören zur Gattung der Schwertliniengewächse, blühen lila, gelb oder weiß – und machen die Oberallgäuer Touristiker glücklich. Nach den Krokussen sind in den Niederlanden die Frühlingsferien benannt.



Skifahren im Ifen-Skigebiet mit Blick auf den Ifen. Bild: Dominik Berchtold

Und in denen sind die Niederländer in den Oberallgäuer Wintersportorten gern gesehene Gäste. Sie beleben nämlich den Februar, in dem in Deutschland kaum ein Bundesland Ferien hat. Gäste aus den Benelux-Staaten machen in Oberstaufen zwar nur 20.000 der insgesamt knapp 1,4 Millionen Übernachtungen pro Jahr aus.

Dennoch tragen die Holländer in den Krokusferien wesentlich zur Auslastung der Hotels bei, schildert die Geschäftsführerin von Oberstaufen Tourismus, Heidi Thaumiller. In Oberstdorf gehen rund 50.000 der insgesamt mehr als 2,6 Million Übernachtungen pro Jahr auf das Konto der Niederländer, erklärt Tourismus-Direktor Horst Graf.