OB-Wahlkampf in Memmingen: Über 1.200 Besucher bei Podiumsdiskussion der Memminger Zeitung

Kandidaten-Check · Beim OB-Wahlkampf in Memmingen hat die heiße Phase begonnen: Über 1.200 Besucher sind am Dienstagabend zu einer Podiumsdiskussion der Memminger Zeitung in die Stadthalle gekommen. Dort standen die beiden Kandidaten Dr. Friedrich Zeller (SPD) und Manfred Schilder (CSU) Rede und Antwort.

Bilderstrecke: 37 Bilder OB-Wahl Memmingen: Podiumsdiskussion

OB-Wahl Memmingen: Podiumsdiskussion Bild: Matthias Becker Dabei ging es um zahlreiche politische Themen - von Ikea bis zur Entwicklung der Stadtteile, von der Bäderfrage bis zur Verbesserung des Busverkehrs. Auch der mögliche Bau eines Minaretts an der Memminger Schlachthofstraße kam zur Sprache. Hierzu sagte Schilder: „Ein Minarett ist nicht unbedingt notwendig, um den Glauben leben zu können.“ Daher sei er gegen den Bau eines Gebetsturms. Indes hat Zeller grundsätzlich nichts gegen ein Minarett einzuwenden, „wenn es sich dezent in die Umgebung einfügen lässt“. Die Besucher erfuhren aber auch einiges über die Menschen, die das höchste Amt in der Stadt anstreben. Und als Überraschung erzählten bei Videoeinspielungen zwei Weggefährten von ihren Erlebnissen mit den beiden Kandidaten. Mehr über die Ansichten und Ideen der Kandidaten lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Memminger Zeitung vom 08.03.2017.



