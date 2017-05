Noch viele freie Plätze in neuem Parkhaus in Memmingen

Autofahrer · Viele Autofahrer meiden noch das neue Parkhaus in der Bahnhofstraße: Die Belegungsquote liegt bei unter 50 Prozent, obwohl das Haus bereits seit einem Jahr geöffnet ist. Doch das kann offensichtlich den Optimismus nicht trüben: Das Parkhaus werde noch dringend gebraucht, „da bin ich überhaupt nicht nervös“, sagt beispielsweise der CSU-Fraktionsvorsitzende Stefan Gutermann.



Neues Parkhaus am ZOB in der Bahnhofstraße in Memmingen. Bild: Andreas Schnurrenberger

Die Parkgarage hat 4,9 Millionen Euro gekostet und bietet 334 Stellplätze. Auf vielen dieser Flächen wird nur gelegentlich ein Wagen abgestellt: Die Belegung lag im Februar bei knapp 44 Prozent, im März waren es dann vier Prozentpunkte mehr. Dies geht aus Zahlen der Stadtverwaltung hervor. „Das ist eher noch mehr als gedacht“, sagt Gutermann.

Er verweist darauf, dass die Stellplätze am Bahnhof als Ausweichfläche dienen, wenn andere Parkhäuser saniert werden. Darauf hatte auch der damalige Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger (SPD) hingewiesen, als er vergangenen Herbst zur schwachen Auslastung des Bahnhofstraßen-Parkhauses befragt wurde. So soll beispielsweise die Sanierung des Hauses in der Krautstraße im nächsten Jahr beginnen.