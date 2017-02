Niederländer hat acht Flüchtlinge im Auto und fliegt bei Kontrolle am Grenztunnel bei Füssen auf: Neun Monate Haft

Gericht · Wegen Einschleusens von Ausländern ist jetzt ein 31-jähriger Niederländer vom Kaufbeurer Amtsgericht zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.



Justizia Bild: Alexander Kaya

Der ursprünglich aus dem Irak stammende Mann hatte im April 2015 drei syrische Staatsangehörige und fünf Palästinenser in Italien in seinen Mietwagen steigen lassen und mit nach Deutschland genommen. Alle acht Flüchtlinge besaßen keine Erlaubnis zum Aufenthalt in der Bundesrepublik.

Für seine Schleuserfahrt hätte der Angeklagte 2300 Euro bekommen sollen. Bei der Einreise wurden der Mann und seine Passagiere, unter denen sich auch drei Kinder befanden, kurz nach dem Grenztunnel bei Füssen von der Polizei gestoppt.