Neuer Standort für die Dreifachturnhalle Kempten beim Carl-von-Linde-Gymnasium

Bauplanung · Überraschende Wende in Sachen Dreifachsporthalle: Im Sportausschuss präsentierte die Bauverwaltung einen neuen möglichen Standort, nämlich beim Carl-von-Linde-Gymnasium.



In den Hang hineingebaut werden könnte die Dreifachsporthalle an der Ecke Adenauerring/Haubensteigweg. Bild: Hochbauamt Kempten/stb

Bei den Stadträten stieß der Vorschlag auf einhellige Zustimmung. Der Zeitplan soll dabei unverändert bleiben. In der Halle sollen Schüler und Vereine im Jahr 2021 trainieren können.

Gegen die bisher favorisierte Fläche an der Reichlinstraße sprachen mehrere Faktoren: Der Baugrund in einer Senke unterhalb des Hildegardis-Gymnasiums ist erst in einer gewissen Tiefe tragfähig und liegt mitten im Wohngebiet.

Schwierig ist dort, Parkplätze für bis zu 800 Besucher bereitzustellen. Die Anwohner hatten von Anfang an Sorgen, dass bei größeren Sportereignissen das Chaos programmiert wäre.