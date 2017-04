Nachtfrost am Bodensee hat Ernteeinbußen zur Folge

Obstbau · Nachtfrost hat zu Schäden an den Blüten der Apfelbäume am Bodensee geführt. Inwieweit Ernteeinbußen zu befürchten sind, lasse sich erst in einigen Tagen absehen, sagt Martin Nüberlin, Vorsitzender der Obst-Erzeugergemeinschaft im bayerischen Bodenseeraum: „Keine Panik, aber Sorgen“ machten sich er und seine Kollegen. Das sind 180 Obstbau-Familienbetriebe im Großraum Lindau.



Kritischer Blick: Obstbauer Martin Nüberlin inspiziert nach der kalten Nacht die Apfelblüten. Bild: Anja Worschech In der Nacht zum Donnerstag waren in einigen windgeschützten Mulden und Senken im Bodensee-Gebiet Temperaturen von fünf Grad unter null gemessen worden. „Das ist kritisch“, sagt Nüberlin. In den meisten Plantagen sanken die Temperaturen auf zwei Grad minus. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 21.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper