Nach Kabelbrand in Scheidegg: Sieben Personen leicht verletzt

Rauchgasvergiftung · Sieben Menschen sind bei einem Brand in einer Appartementanlage in Scheidegg am Dienstagmorgen verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Polizei mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kabelbrand in Scheidegg: Sieben Leichtverletzte Bild: Peter Mittermeier In dem Gebäude war gegen 9:30 Uhr ein Kabelbrand ausgebrochen. Laut Polizei war es bei Elektroarbeiten zu einem Kurzschluss in einem Elektroverteiler gekommen. In der langgezogenen Anlage im Kurgebiet sind gut 80 Appartements untergebracht. Ein großer Teil davon wird aber nur zu Ferienzwecken genutzt. Kurz vor 9:30 Uhr fiel in dem Gebäude der Strom aus. „Es gab einen Schlag, die Wände haben gezittert“, schildert einer der Bewohner. Als er in den Gang blickte, sah er Rauch. Der Qualm breitete sich offenbar sehr schnell in dem zweigeschossigen Gebäude aus. Als die ersten Feuerwehrler vor Ort eintrafen, seien beiden Geschosse zwischen den Brandschutztüren stark verraucht gewesen, schildert Kommandant Franz Sinz die Lage. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrler zu dem brennenden Verteilerkasten vor und löschten das Feuer mit Kohlensäure. Die Bewohner in den stark verqualmten Bereichen hatten sich bis zum Eintreffen der Wehr selber in Sicherheit gebracht. Teils hatten Handwerker sie auf den Brand aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr brachte vorsorglich auch die Bewohner der nicht direkt betroffenen Bereiche der Anlage ins Freie. Trotz Brandschutztüten hatte sich leichter Qualm über die ganze Anlage verbreitet. Anschließend belüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Mehrere Handwerker und eine ganze Reihe an Bewohnern hatten Rauchgas eingeatmet. Sie wurden von Notarzt und Rettungsassistenten vor Ort behandelt. Sieben Menschen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.000 Euro.