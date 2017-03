Memminger Stadtrat beschließt Rekord-Haushalt

Ausgaben · Die Memminger Stadträte haben den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Lediglich die fünf Vertreter der ÖDP stimmten dagegen. Der Etat hat ein Gesamtvolumen von 163,8 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 158,6 Millionen Euro. Die Stadt wird ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent steigern.



Geld Bild: Arno Burgi (dpa-Zentralbild)

Dafür ist allerdings eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro nötig. Das geliehene Geld wird laut Stadtkämmerer Jürgen Hindemit aber ausschließlich für "rentierliche Maßnahmen" ausgegeben. Also für Dinge, für die später Gebühren erhoben werden können. Als Beispiel nannte Hindemit die Entwässerung im Ortsteil Dickenreishausen, für die heuer 2,5 Millionen Euro veranschlagt sind. Weitere große Investitionen sind zum Beispiel der Straßenbau (3,5 Millionen Euro), die Innensanierung des Bernhard-Strigel-Gymnasiums (2,8 Millionen), die Sanierung des maroden Zehntstadels in Steinheim (1,3 Millionen) und der Bau einer neuen Feuerwehrwache in Amendingen (1,2 Millionen Euro).