Memminger OB-Kandidat Manfred Schilder zu Gast in der Redaktion der Memminger Zeitung

OB-Wahl · Zwei Kandidaten wollen Memminger Oberbürgermeister werden. Gewählt wird am 19. März. Beide äußern sich als Gäste der MZ-Redaktion zu ihren politischen Zielen. Heute ist Manfred Schilder (CSU) an der Reihe.



Oberbürgermeister-Kandidat Manfred Schilder (CSU), Gast der Redaktion in Memmingen Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Im Streit um ein Fachmarkt-Zentrum bei der geplanten Ikea-Filiale am Memminger Autobahnkreuz setzt Manfred Schilder auf einen Kompromiss: „Beide Seiten werden sich noch bewegen müssen“, sagt der Oberbürgermeister-Kandidat der CSU.

Ikea will die Fachmärkte, die innerstädtischen Händler lehnen sie ab und befürchten eine zu große Konkurrenz. Handlungsbedarf sieht Schilder beispielsweise auch bei der Verkehrsregelung am Weinmarkt: Der 59-Jährige kann sich vorstellen, den Platz versuchsweise an Wochenenden für Autos zu sperren.