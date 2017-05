Marktoberdorfer Abiturienten freuen sich auf die Zeit nach den Prüfungen

Schulabschluss · Für die Abiturienten in Bayern wird es diese Woche ernst, denn die Abiturprüfungen stehen an. Luca Römlein (17) und Georg Rößle (19), Abiturienten am Marktoberdorfer Gymnasium, fühlen sich ganz gut vorbereitet. „Klar, eine gewisse Anspannung ist schon da. Richtig Panik habe ich aber nicht“, sagt Römlein.



Abiturplakate 2017: Abitur Gymnasium Marktoberdorf. Bild: Larissa Benz Ihr Mitschüler Georg Rößle freut sich auf die Freiheit nach der Schulzeit. „Ich finde es einfach mal gut, weg von zuhause zu sein und meine eigenen Erfahrungen in der Großstadt zu machen.“ Er möchte ein duales Studium in München absolvieren. Wie die beiden das achtjährige Gymnasium rückblickend beurteilen und was sie an der Schule gar nicht vermissen werden, erfahren Sie in der MIttwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 03.05.2017.



