Marktgemeinde Scheidegg investiert 560.000 Euro in neues Umfeld am Kurhaus

Planung · Die Gemeinde Scheidegg wird heuer das Umfeld des Kurhauses neu gestalten. Entsprechende Pläne stellte Bürgermeister Uli Pfanner bei der Bürgerversammlung im Kurhaus vor. Insgesamt wird die Gemeinde 560.000 Euro investieren.



Die Bagger sind seit einiger Zeit rund um die Kurhausweiher am Werk. Dort gibt es die größten Veränderungen. Bild: Caroline Mittermeier

Die Bagger sind seit einiger Zeit rund um die Kurhausweiher am Werk. Dort gibt es die größten Veränderungen. Schon sichtbar sind die Fundamente für das geplante Sonnendeck, das über das Wasser des Teiches ragen wird. Davor installiert die Gemeinde Wasserspiele, Fontänen, die in die Luft wirbeln.

Das sei „attraktiv“ und bringe gleichzeitig Sauerstoff in den Teich, helfe also den Lebewesen, schilderte Pfanner. Anschließend an das Sonnendeck wird die steile Uferböschung durch einen flachen Zugang zum Teich ersetzt. Das Element Wasser soll so erlebbar werden.