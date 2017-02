Maria Lichtmess  ein Lechbrucker erinnert sich an den früher wichtigen Termin im Bauernjahr

Rückblick · Am 2. Februar ist Maria Lichtmess, das Ende der Weihnachtszeit – für die meisten wohl ein normaler Tag. Doch in früheren Zeiten war es im Bauernjahr ein wichtiger Termin: An den Höfen begann ein neues Wirtschaftsjahr.



Horst Krause erinnert sich in seiner Stube auf der Leithe in Lechbruck an die Tradition zu Lichtmess. Bild: Stefan Fichtl Knechte oder Mägde wurden ausbezahlt und es wurde ihnen freigestellt, für ein weiteres Jahr am Hof zu bleiben oder sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Der Landwirt Horst Krause aus Lechbruck kann sich noch an diese Zeit erinnern. Siebeneinhalb Jahre war er als Knecht in Echerschwang angestellt. Wie es damals auf einem Bauernhof zugegangen ist und was Horst Krause mit der gemeindlichen Wasserversorgung in Lechbruck zu tun hat, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 02.02.2017.



