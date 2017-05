Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Kaufbeuren

Maifeiertag · Sich nachdenklich und kämpferisch zeigen, gesprächsbereit und für die Menschen da sein – diesen Anspruch vermittelte gestern die Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).



Oberbürgermeister Stefan Bosse Bild: Mathias Wild

In Grußworten und Reden wurde kritisiert und gewarnt, gleichzeitig aber auch Mut gemacht, was von den gut 100 Zuhörern mit viel Beifall bedacht wurde. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse warnte im Haus St. Martin vor dem bedenklichen Trend zu Rechts und zu Links und mahnte ein Zusammenstehen aller Bürger für die Demokratie an.

Der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Allgäu, Carlos Gil, klagte, dass die arbeitende Bevölkerung nach wie vor nur Manövriermasse der Arbeitgeber sei. Positiver als in Deutschland sieht er die Situation in Österreich: Dort bedeuteten 40 Jahre Arbeitsleben 70 Prozent Rente und nicht wie hierzulande oft genug die Altersarmut.