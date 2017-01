Mädchen brennen in Lechbruck für die Feuerwehr

Neuzugänge · Acht von elf Neuzugängen bei der Lechbrucker Jugendfeuerwehr sind weiblich. Das sei viel, sagt Kreisbrandrat Markus Barnsteiner zur Zahl der Feuerwehrmädchen in Lechbruck. Zum Vergleich: In Füssen sind insgesamt sechs Mädchen bei der Jugendfeuerwehr, in Nesselwang eins und in Pfronten drei.



Verena Hack (links) und Sandra Burger sind zwei von zehn jungen Frauen, die bei der Feuerwehr Lechbruck gerade ihre Ausbildung machen. Bild: Alexandra Decker Feuerwehrfrauen finde man vor allem dort, wo Jugendarbeit betrieben wird. Hier ist der nördliche Landkreis laut Barnsteiner traditionell aktiver als der Süden. Ergo hat er mehr Feuerwehrfrauen. Spitzenreiter sei Kaltental mit 29 im aktiven Dienst. Füssen hat elf, Nesselwang zwei. „Dort wurde die Männerdomäne erst kürzlich durchbrochen“, sagt der Kreisbrandrat. Warum der Lechbrucker Kommandant Frauen bei der Feuerwehr als großes Kapital sieht, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 31.01.2017.



