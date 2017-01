Lebensmittelkonzern Edeka kehrt nach Marktoberdorf zurück

Rückkehr · Nun also doch: Edeka will in Marktoberdorf-Nord wieder einen Lebensmittelmarkt eröffnen. Was viele Bewohner in dem Stadtteil erhofft und um was sie ebenso wie Stadt und Stadtrat gekämpft hatten, soll wahr werden.



Edeka steht zum Abriss bereit. Bild: Heinz Budjarek „Edeka und der neue Eigentümer des Grundstücks sind davon überzeugt, dass dies ein guter Standort ist“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell in der Sitzung des Stadtrats. Der hat einstimmig das Aufstellen eines Vorhaben bezogenen Bebauungsplan beschlossen. Denn das Unternehmen will das alte Gebäude abreißen und ein modernes bauen. Nach fast 16 Betriebsjahren hatte Edeka den Markt 2013 geschlossen. Die Wogen der Empörung bei der Bevölkerung im Moos schlugen hoch, denn gerade Ältere fühlten sich von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 01.02.2017.



