Kompromiss als Königsweg: Debatte über Höhe der Bebauung im neuen Baugebiet im Buchloer Süden

Stadtrat · Wie hoch darf im künftigen Baugebiet Buchloe Süd VI gebaut werden? Mit dieser Frage befassten sich die Stadträte in ihrer Sitzung am Dienstagabend ausführlicher.



Wie mehrmals berichtet, sollen auf der sieben Hektar großen Fläche zwischen Autobahn und Lindenberger Straße, zwischen Gennach und der Verlängerung der Straße An der Halde, unterhalb des Schlittenbergs etwa 100 neue Wohneinheiten entstehen.

In verschiedenen Arbeitskreisen hatten sich die Stadträte bereits Ende vergangenen Jahres in nicht-öffentlichen Sitzungen darauf verständigt, dass dort sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser gebaut werden dürfen, zudem Mehrfamilienhäuser mit bis zu drei Stockwerken. Mitten in dem neuen Baugebiet soll die neue, die sechste Buchloer Kindertagesstätte, entstehen.