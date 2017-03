Knappe Mehrheit im Bolsterlanger Gemeinderat für Tausch der Schutzflächen am Riedberger Horn

Bergbahnprojekt · Der Bolsterlanger Gemeinderat hat den Plänen zugestimmt, das Bergbahnprojekt am Riedberger Horn durch einen Tausch von Schutzflächen zu ermöglichen. Dort sollen die Skigebiete Grasgehren und Balderschwang mit einer Verbindungsbahn und einer Skiabfahrt verbunden werden.



Der Blick vom Riedberger Horn: Einige Bolsterlanger Gemeinderäte fürchten, dass durch die neue Bergbahn mehr Menschen aus dem Skigebiet Grasgehren (Talstation und Parkplatz im Bild rechts unten) ... Bild: Ulrich Weigel

Doch die Entscheidung fiel denkbar knapp aus: Mit 7:6 Stimmen votierten die Ratsmitglieder für das Vorhaben. Geplant ist, die für das Projekt erforderliche Fläche von etwa 80 Hektar in der höchsten Schutzzone C des Alpenplans künftig der Kategorie B zuzuordnen.

In dieser ist ein Liftbau unter strengen Auflagen möglich. Gleichzeitig sollen naturschutzfachlich wertvolle Flächen von rund 304 Hektar am Bleicherhorn und am Hochschelpen, die sich noch in Zone B befinden, künftig zur Zone C gehören. Die Grundstücke gehören der Gemeinde Balderschwang und der staatlichen Forstverwaltung. Naturschützer lehnen die Pläne ab.