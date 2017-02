Kinderkrebshilfe Königswinkel in Füssen: Kritik an Klinik, weil Kind erst nach Bezahlung behandelt wurde

Medizin · Ganz gesund sein und Profifußballer beim FC Bayern werden – das sind die großen Träume von Illy Topallaj. Doch beides ist fraglich, denn der Neunjährige aus Bosnien ist als Kleinkind an Leberkrebs erkrankt und seitdem in einem Münchner Krankenhaus in Behandlung. Mit dieser Klinik gab es jetzt laut Dr. Rainer Karg Probleme.



Arzt Bild: Marijan Murat (dpa) Karg ist Präsident der Kinderkrebshilfe Königswinkel und Illy ein Patient, den diese seit Jahren unterstützt. Die Hilfsorganisation, die sonst betroffenen Familien aus der Region hilft, erfuhr von Illy, weil der Neunjährige einen Großonkel in Marktoberdorf hat. „Der Kontakt kam über einen Kinderarzt aus Marktoberdorf zustande, als Illy ein Jahr alt war“, berichtet Karg. Seit damals begleitet die Kinderkrebshilfe den Jungen, auch als er 2009 in München operiert wurde. Der Krebs ist seitdem nicht wieder gekommen, verschwand aber auch nicht komplikationslos. „Der Tumor hatte Druck auf die Bauchgefäße ausgelöst“, berichtet Karg. Dadurch bildeten sich unter anderem Krampfadern in der Speiseröhre. Diese können jederzeit platzen und Illy könnte verbluten. Um das zu verhindern, sind Untersuchungen nötig. Illys Familie bringt ihren jüngsten Sohn dafür jedes halbe Jahr nach München in die Klinik. Jedes Mal haben sie für das Krankenhaus ein Schreiben dabei, auf dem die Kinderkrebshilfe bestätigt, dass sie die Kosten der Behandlung übernimmt. „Das war nie ein Problem“, sagt Karg. Bis zuletzt. Wie es mit Illy in München weiterging, erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 08.02.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper