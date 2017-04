Kemptener Bürger fordert Stadt zum Handeln gegen Zecken auf

Gesundheit · Ein Kemptener fordert von der Stadt, die Landschaftspflege im öffentlichen Raum so anzupassen, dass sich Zecken nicht ausbreiten können. Betriebshof-Chef Uwe Gail wurde im Umweltausschuss des Stadtrats dazu befragt und seine Antwort fiel sinngemäß so aus: Unsinn, Zecken kommen überall in der Natur vor und lassen sich nicht durch kurz geschnittenes Gras oder gestutzte Pflanzen eindämmen.



So merzen wir die Zecken aus ... Bild: Manfred Küchle Die Zecke ist ein weltweit verbreiteter Parasit, der sich vom Blut von Menschen oder anderer Tiere ernährt. Ein Zeckenbiss ist zunächst nicht das Problem. Die Zecke ist vielmehr Überträger gefährlicher Krankheitserreger. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 27.04.2017.



