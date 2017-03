Geschwindigkeit · Wer schon einmal in einer engen Straße hinter einer Kehrmaschine herfahren musste, weiß, dass so ein Ding eher kriecht als fährt.



Kehrmaschine Bild: Dominik Berchtold

Dennoch hat es der Lenker einer solchen Maschine in Fischen geschafft, wegen zu schnellen Fahrens geblitzt zu werden. Wie Bürgermeister Edgar Rölz auf Anfrage bestätigte, geriet das Fahrzeug in einem verkehrsberuhigten Bereich in die Radarfalle.