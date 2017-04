Kaufbeurer Ehepaar über eine "glückliche Ehe, die aus katholischer Sicht wild ist"

Religion · Ökumenische Trauungen sind heute eine Selbstverständlichkeit. Doch noch in den 1970er Jahren gab es Pfarrer, die sich dagegen sträubten. Und so musste sich manch ein Paar entscheiden, ob es evangelisch oder katholisch heiratet.



Ehepaar Schönhaar vor der Dreifaltigkeitskirche zum Thema Mischehe Bild: Mathias Wild

So auch die Kaufbeurer Ursula und Ernst Schönhaar. Sie verliebten sich in einer Zeit, in der die Ökumene noch in den Kinderschuhen steckte und erlebten deshalb einige Vorbehalte. Bis heute ist Ursula Schönhaar katholisch geblieben – auch wenn sie sich zwischenzeitlich stark in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche engagiert.

Denn das Paar heiratete evangelisch. Aus Sicht der katholischen Kirche leben die Schönhaars immer noch in wilder Ehe. Doch das stört sie nicht. „Eine Brücke zwischen der evangelischen und katholischen Kirche zu bauen, damit sie wieder zusammenkommen“ – das sehen beide als religiösen Auftrag. Denn schließlich „gibt es nur einen Herrgott“.