Katastrophenfall: Dauerregen · Lang anhaltender Dauerregen und warme Temperaturen, sorgten in den vergangenen Tagen für eine angespannte Hochwasserlage. Am Samstag stieg die Gefahr dann rasant an, es kam zu vollgelaufenen Kellern, Murenabgängen und Stromausfällen. Es wurde Katastrophenalarm ausgelöst.

Katastrophenschutzübung in Sonthofen

So lautete das Szenario am vergangenen Samstag bei der Katastrophenschutzübung des Landkreises Oberallgäu. Knapp 200 Einsatzkräfte, von allen verfügbaren Rettungsorganisationen von Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Bayerisches Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter, Bergwacht, Polizei und der Oberallgäuer Rettungshundestaffel nahmen an der Großübung teil. Alarmiert wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften in ein leer stehendes Kasernengebäude in die Grüntenkarserne in Sonthofen.

Vorausgegangen war ein Hangrutsch und eindringendes Wasser in ein Altersheim. Sofort eilten die ersten Einsatzkräfte zum Einsatzort. Kurz nach dem Eintreffen wurde mit der ersten Begehung begonnen. Es war klar, dass die rund 40 Bewohner, gespielt von Kindern und Erwachsenen, evakuiert werden müssen, da dass Gebäude voll Wasser lief. Es wurden neben dem BRK, Joanniter und der Malteser auch das THW Sonthofen zum Ereignisort alarmiert. Nachdem die Personen gesichtet wurden, begann man damit, sie aus dem Gefahrenbereich zu evakuieren.

Um es so real wie möglich zu gestalten, mussten auch hoch ansteckende Personen mittels Schutzanzügen gerettet werden. Auch wurden drei Personen, die nicht mehr laufen konnten, mittels der Drehleiter der Feuerwehr Sonthofen aus dem Gebäude befreit. Im Anschluss musste die Oberallgäuer Rettungshundestaffel noch vier vermisste Personen aufsuchen. Dies gelang erfolgreich.

Parallel spannte sich die Lage weiter an. Angenommen wurde, das es zu mehreren Zwischenfällen im Kernkraftwerk in Grundremmingen komme, woraufhin sich der Katastrophenschutz dazu entschied, vorsorglich Kaliumchlorid Tabletten zu verteilen. Dies wurde von den umliegenden Feuerwehren durchgeführt, so wie es im Ernstfall auch ablaufen würde. Wichtig ist dabei, dass jeder Einwohner damit versorgt wird und es nicht zu Tumulten etc. kommt. Zudem kam es in der Jägerkaserne zum Einsturz von einem Gebäude, auch dort waren Suchhunde des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Übung mit rund 200 Einsatzkräften und knapp 50 Fahrzeugen lief erfolgreich ab. So konnte das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Organisationen wieder geübt werden, um im Ernstfall einen reibungslosen und schnellen Ablauf zu gewährleisten. Außerdem war die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Einsatzleitungen wie zwischen der örtlichen Einsatzleitung und der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt ein Übungsschwerpunkt. Wie bei jeder Übung konnten wieder wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Diese werden nun analysiert und werden dann auch in die zukünftige Arbeit einfließen.