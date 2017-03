Judith Böckle aus Heimertingen nimmt an Projekt der Vereinten Nationen teil

Politik · Auf ein besonderes Erlebnis freut sich die Soziologiestudentin Judith Böckle aus Heimertingen. Die 23-Jährige wird vom 9. bis 14. April an einem Projekt der Vereinten Nationen (UN) in New York teilnehmen. Dabei werden rund 5000 Studenten von etwa 500 Universitäten aus aller Welt die Arbeit der UN nachstellen.



Vom 9. bis 14.April 2017 wird die 23-jährige Judith Böckle bei den Vereinten Nationen (UN) in New York einen Höhepunkt ihres Soziologiestudiums erleben. Bild: Ohne Honorar Bei dem Projekt vertreten Studentengruppen bestimmte Nationen und deren Interessen. Sie führen Verhandlungen und halten Reden. Zunächst passiert das in Arbeitsgruppen, später dann im großen Plenarsaal der UN. Mit 15 Kommilitonen ihrer Universität in Bamberg vertritt Böckle das Land Jordanien. „Darauf haben wir uns über ein halbes Jahr bestens vorbereitet. Wir waren dazu sogar zu Gesprächen bei der jordanischen Botschaft und der Deutsch-Jordanischen Gesellschaft in Berlin“, erzählt die ehemalige Schülerin des Memminger Strigel-Gymnasiums. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Memminger Zeitung vom 28.03.2017.



