In geheimer Mission durch die Ortsmitte: Die Feuerwehr Jengen holt den Maibaum ins Versteck

Vorbereitung · Der 1. Mai naht – und damit wächst auch die Anspannung in den Dörfern. Denn andere Orte könnten ja auf die Idee kommen, den Maibaum zu klauen.



Maibaum Jengen Rinde weghobeln Bild: Mareike Keiper

Auch die Feuerwehr Jengen hat ihren am Donnerstag gut versteckt und abends in geselliger Runde bearbeitet. Es wurde gehobelt, geschält und geratscht. Bis Montagmorgen müssen die Männer abwechselnd Wache halten, damit ihre Fichte ja nicht wegkommt. Wie die Nacht-und-Nebel-Aktion lief und wie die Stimmung war, lesen Sie in Ihrer Buchloer Zeitung vom Samstag.