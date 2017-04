Initiative · Sie wollen helfen und sich einbringen. Die Frage ist nur: Was kann eine kleine Gemeinde bewirken? Die Teilnahme am Projekt „Kommunales Know-how für Nahost“ weckt in Gestratz Enthusiasmus und Skepsis.



Rathaus Gestratz Bild: Olaf Winkler „Wenn wir uns menschlich zeigen, bleibt keine Alternative: Wir müssen uns einbringen. Auf welche Art und Weise werden wir sehen“, sagt Bürgermeister Johannes Buhmann. Neben Heimenkirchs Rathauschef Markus Reichart hat auch er gleich reagiert, als Entwicklungsminister Gerd Müller in einem Schreiben auf sein Hilfsprojekt aufmerksam gemacht hat. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe des Westallgäuers vom 24.04.2017.



