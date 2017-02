Helfer proben in Sonthofen den Ernstfall

Katastrophenschutz · Hochwasser, vollgelaufene Keller, Murenabgänge und Stromausfälle – So lautete das Szenario bei der Katastrophenschutzübung des Landkreises Oberallgäu am Samstag in Sonthofen. Knapp 200 Einsatzkräfte, aller verfügbaren Rettungsorganisationen von Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Bayerisches Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter, Bergwacht, Polizei und der Oberallgäuer Rettungshundestaffel nahmen an der Großübung in der Grüntenkaserne in Sonthofen teil.

Bilderstrecke: 13 Bilder Katastrophenschutzübung in Sonthofen

Katastrophenschutzübung in Sonthofen Bild: Benjamin Liss Die Übung mit rund 200 Einsatzkräften und knapp 50 Fahrzeugen, lief erfolgreich ab, erklärte Kreisbrandrat Michael Seger. „Wir konnten wichtige Erkenntnisse gewinnen.“ Übungsschwerpunkt war das Zusammenspiel zwischen den Organisationen und den unterschiedlichen Einsatzleitungen bei Katastrophenalarm.