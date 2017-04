Haus Iberg in Maierhöfen darf nicht größer werden

Pflegeeinrichtung · Wie geht es mit dem Haus Iberg in Maierhöfen weiter? Diese Frage beschäftigt Gemeinderat, Landratsamt und Eigentümergesellschaft seit mehr als einem halben Jahr – und eine Lösung ist nicht in Sicht. Die Eigentümergesellschaft will das Gebäude vergrößern, um gesetzliche Vorgaben erfüllen zu können.



An der Südseite des bestehenden Gebäudes sollte ein Anbau errichtet werden. Daran stört sich aber der Gemeinderat. Bild: Bettina Buhl Zweimal hat der Gemeinderat über eine Erweiterung der Pflegeeinrichtung diskutiert. Zweimal hat er die Pläne abgelehnt. Jetzt lag wieder eine Bauvoranfrage auf dem Tisch. Ein weiteres Mal sagten die Räte Nein zum Vorhaben. Mit der Gegenstimme von Winfried Holzer waren sich alle einig: Das Haus soll nicht größer werden. „Das ganze ist ein heißes Thema“, sagt Bürgermeister Martin Schwarz im Gespräch mit dem Westallgäuer . „Das Gebäude ist schon sehr groß.“ Welche Probleme der Gemeinderat in der Erweiterung des Gebäudes sieht, erfahren Sie in der Mittwochsausgabe des Westallgäuers vom 19.04.2017.



