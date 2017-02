Großartige Gemeinschaftsleistung: Abschluss der Innensanierung der Stadtpfarrkirche in Buchloe

Sanierung · Mit einem feierlichen Gottesdienst dankten die Buchloer Katholiken am Samstagabend für den Abschluss der Sanierungsarbeiten an ihrer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Am Ende der Messe ertönte in dem warmen, hell und frisch strahlenden Gotteshaus wunderbar aus vielen Kehlen das festliche Te Deum, „Großer Gott, wir loben dich“.



Abschluss Renovierung Bild: Klaus D. Treude Stadtpfarrer Reinhold Lappat hatte zuvor der Frage nachgespürt, was wohl die Menschen vor vielen Jahrhunderten bewogen habe, eine so große, stolze, herrliche Kirche wie Mariä Himmelfahrt zu bauen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 06.02.2017.



