Go to Gö: Ballermann-Abend sorgt für gute Stimmung

Konzert · Mit dem diesjährigen Ballermann-Abend am Freitag haben sich die "Go to Gö"-Macher selbst übertroffen.

Bilderstrecke: 3 Bilder Go to Gö

Go to Gö Bild: Peter Roth Das Festzelt war proppenvoll, die Stimmung bombastisch. Das gestrige Hip-Hop-Event mit Stargast Sido war dagegen eher mau. Die Erwartungshaltung an Hip-Hop-Star Sido war natürlich groß. Auf der Bühne spielte der frühere Maskenmann sein bekanntes Repertoire - solide aber nicht übwerwältigend. So richtig sprang der Funke aus Sidos Block nicht auf das beschauliche Görisried über. Wie unsere Kollegen das Konzert wahrgenommen haben und die schönsten Bilder des Abends finden Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt kostenlos kennenlernen.