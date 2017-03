Gemeinde Fischen fordert B19-Projekt voranzubringen

Bundesstraße · Ein „klares Signal“ an Politik, Bürger und das Staatliche Bauamt hatte Bürgermeister Edgar Rölz gefordert, um das Projekt eines B19-Tunnels in Fischen und einer Verkehrslösung für den Ortsteil Langenwang voranzutreiben – und der Gemeinderat demonstrierte Einigkeit: Einstimmig votierten die Ratsmitglieder für das Projekt und forderten das Staatliche Bauamt auf, umgehend in die Planungen und Voruntersuchungen einzusteigen und einen Verantwortlichen für die Projekte in Fischen zu benennen.



Die B19 fließt durch Fischen und ist eine große Belastung für die Anwohner. Deswegen wird seit vielen Jahren über einen Tunnel nachgedacht. Bild: Michael Mang Die B 19 ist die Hauptschlagader des Verkehrs im südlichen Oberallgäu. Besonders an Wochenenden während der Skisaison stauen sich die Autos an den drei Ampeln in Fischen. Für die Anwohner der Bundesstraße sind der tägliche Verkehrslärm und die Abgase eine schwere Belastung. Deswegen gibt es schon lange Überlegungen, wie die Situation verbessert werden könnte. Die erste Planung für einen Tunnel in Fischen wurde von einer Mehrheit der Bürger in einem Ratsentscheid 2012 abgelehnt. Mehr über das B19-Projekt in Fischen erfahren Sie in der Mittwochsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 15.03.2017.



