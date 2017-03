Funkenfeuer im Allgäu

Brauchtum · Am Wochenende steht das Allgäu wieder in Flammen. In zahlreichen Städten und Gemeinden brennen wieder die Funkenfeuer. Aber wo und wann finden sie denn im Allgäu statt? Eine Übersicht:



Funken 2016 Bild: Susi Donner Samstag, 4. März 2017: Albris, 19:00 Uhr

Amendingen, 18:00 Uhr

Bad Grönenbach, 19:00 Uhr

Betzigau, 19:30 Uhr

Bodelsberg, 19:30 Uhr

Buxach, 19:10 Uhr

Dickenreishausen, 19:15 Uhr

Dietmannsried, 19:00 Uhr

Eisenburg, 18:45 Uhr

Heiligkreuz, 18:30 Uhr

Isny, 19:00 Uhr

Kimratshofen, 19:00 Uhr

Kleinweiler, 19:00 Uhr

Krugzell, 18:30 Uhr

Lauben, 19:00 Uhr

Lenzfried, 19:15 Uhr

Lindau, 18:00 Uhr

Ottacker, 19:30 Uhr

Oy, 18:00 Uhr

Memhölz, 19:30 Uhr

Reichholzried, 19:00 Uhr

Rieggis, 19:30 Uhr

Schrattenbach, 19:30 Uhr

Volkratshofen, 19:00 Uhr

Wildpoldsried, 19:00 Uhr Sonntag, 05. März: Altusried, 18:45 Uhr

Bad Faulenbach, 18:00 Uhr

Bad Oberdorf, 18:00 Uhr

Blaichach, 19:00 Uhr

Bolsterlang, 18:00 Uhr

Buchenberg, 18:00 Uhr

Durach, 18:30 Uhr

Enzensberg, 19:30 Uhr

Ermengerst, 18:30 Uhr

Eschach, 19:30 Uhr

Faistenoy, 19:30 Uhr

Fischen, 18:15 Uhr

Graben, 18:15 Uhr

Haldenwang, 18:30 Uhr

Haslach, 19:15 Uhr

Hellengerst, 19:30 Uhr

Hinterhalde, 19:00 Uhr

Hohenrad/Obergünzburg, 19:30 Uhr

Mittelberg, 19:30 Uhr

Mähris, 19:00 Uhr

Martinszell, 19:00 Uhr

Moosbach, 19:00 Uhr

Niedersonthofen, 19:00 Uhr

Oberzollhaus, 19:30 Uhr

Petersthal, 19:30 Uhr

Ringgen, 19:00 Uhr

Ritzenschattenhalb, 19:30 Uhr

Schwangau, 19:30 Uhr

Schwarzenberg, 19:00 Uhr

Steinheim, 18:30 Uhr

Stiftallmey, 18:30 Uhr

Sulzberg-Ried, 19:00 Uhr

Überbach, 19:00 Uhr

Untermaiselstein, 19:00 Uhr

Waltrams, 19:30 Uhr

Wengen, 19:00 Uhr