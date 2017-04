Frühjahrsputz fürs Auto: Was man im Oberallgäu darf und was nicht

Autopflege · Frühjahrsputz am Auto gehört für viele zum Programm. Doch Vorsicht: Zum Schutz der Umwelt ist vieles verboten und anderes vor Ort unterschiedlich geregelt. In Kempten wird manches noch geduldet, was im Oberallgäu untersagt ist.



Das Autowaschen am Straßenrand ist verboten, auf Privatgrund nur selten erlaubt. Auf Nummer sicher geht, wär in eine Waschanlage oder auf einen offiziellen Waschplatz fährt. Bild: Ralf Lienert Einig sind sich beide in einem: Das Auto am Straßenrand vor der Haustür waschen? Geht nicht! Auf Privatgrund ist die Sache schwieriger. Das kann ein Verstoß sein oder auch nicht. Florian Rösle (Wasserrecht im Landratsamt) spricht von einer Grauzone: „Wer auf Nummer sicher gehen will, fährt in eine Waschanlage oder auf einen ausgewiesenen Waschplatz.“ Autowäsche auf öffentlichen Straßen und Wegen „Nicht zulässig“, steht in einem alten Merkblatt des Landratsamtes. Und das gilt auch in Kempten. Zum einen ist die Autowäsche kein „Gemeingebrauch“, denn Straßen sind laut Gesetz für Verkehrsvorgänge vorgesehen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 27.04.2017.



