Freizeit-Ferientipps für Marktoberdorf und Umgebung

Viele Familien nutzen die Osterferien für einen Urlaub – aber warum wegfahren, wenn man in einer der schönsten Regionen Deutschlands lebt?



Der Klettergarten beim Ettwieser Weiher. Bild: Heinz Budjarek

Deshalb hat die AZ für Sie, liebe Leserinnen und Leser, Tipps zusammengestellt, was Sie an den Ferientagen in Marktoberdorf und Umgebung erleben können. Vom Besuch des Stadtmuseums, über eine Schäferführung bis zum Nervenkitzel im Klettergarten - für jeden ist etwas dabei.

Museen: Für ein paar informative und spannende Stunden ist das Marktoberdorfer Stadtmuseum zu empfehlen. Zu sehen ist hier zum Beispiel das Taufkleid des Kurfürsten Clemenz Wenzeslaus, der einst Marktoberdorf als Sommerresidenz sah.

Das Museum ist jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet.