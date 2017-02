Feuerwehr: In Kempten steht eines der größten Wechselladerfahrzeuge Bayerns

Einsatzfahrzeug · Ein Fahrzeug, zwölf verschiedene Aufsätze. Die Kemptener Feuerwehr hat eines der größten Wechselladerfahrzeuge Bayerns in Betrieb genommen – und spart so Kosten.



Neues Wechserlladerfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kempten. Bild: Matthias Becker

Der Lastwagen ist technisch derart komplex, dass Stadtbrandrat Andreas Hofer bei der Jahreshauptversammlung der Wehr am Freitag sagte: „Wir sind damit am Maximum des Machbaren anbelangt“ - nicht etwa, was technisch möglich, sondern was bedienbar sei.

Bis vor 25 Jahren war es in Kempten so, wie es auch heute noch in vielen Feuerwehren gehandhabt wird: Für jeden Einsatzzweck gibt es Sonderfahrzeuge, die losgeschickt werden, wenn die eigentlichen Löschfahrzeuge nicht ausreichen.