Fett-Gerüche und Lärm: Anwohner klagen über Pizzaservice in der Stiftsstadt in Kempten

Konflikt · Anwohner in der Kronenstraße ärgern sich über den nächtlichen Betrieb eines Döner-Ladens. Bewohnern in der Stiftsstadt stinkt ein Pizzaservice, der im ehemaligen Traditionsgasthaus „Löwen“ in der Reiserstraße eröffnet hat.



Pizzaservice in der Stiftsstadt in Kempten. Bild: Martina Diemand Den Anwohnern stinken die Fett-Gerüche, der Lärm und die angebliche „Umweltverschmutzung“ dort. Jetzt könne man dort kein Fenster mehr öffnen, klagen die Anwohner. Warum sie so wütend sind, was sie unternommen haben und wie der Hauseigentümer und die Stadt reagieren, lesen Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 08.04.2017.



