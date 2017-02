Jubiläum · „Heute erleben wir Geschichte.“ Mit diesen Worten begrüße Stadtpfarrer Frank Deuring die vielen Vertreter aus Kirche, Kultur und Politik zum zweistündigen Festgottesdienst zum 300. Weihetag von St. Mang. Besonders bedankte er sich bei den Trachtenvereinen, die erstmals in ihren historischen Gewändern erschienen sind.



Festgottesdienst zum 300-jährigen Weihejubiläum des Klosters St. Mang in Füssen Bild: Peter Samer

Deuring blickte zurück auf die Verantwortlichen von damals, die viel Mut zeigten, so ein Gotteshaus entstehen zu lassen. „Unsere Kirche ist aber kein Museum und unser Glaube kein Relikt aus alter Zeit. Gottes Geist ist in unserer Mitte.“

Festprediger war Benediktinerabt Theodor Hausmann, der 1963 in Augsburg geboren wurde. Nach seiner dreijährigen Tätigkeit als Prioradministrator wählte ihn der Konvent am 3. Mai 2009 zum zehnten Abt der Benediktinerabtei St. Stephan in Augsburg. Seine Ansprache nahm immer wieder Bezug zur Regel des Heiligen Benedikt, dessen Mönche bis zur Säkularisation (1803) auch in Füssen wirkten.