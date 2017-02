Fernradweg gabelt sich wieder in Immenstadt

Beschluss · Auf wenig Begeisterung stößt der jüngste Beschluss von Immenstädter Stadträten beim Geschäftsführer der Tourismus GmbH, Alfred Becker.



Radwandern liegt voll im Trend: Der Fernradweg Bodensee-Königssee führt durch Immenstadt. Schon seit Jahren versuchen die Verantwortlichen, die beste Route durch die Stadt zu finden. Bild: Charly Höpfl

So entschied jetzt eine Mehrheit im Hauptausschuss, die Streckenführung des Bodensee-Königssee-Radwegs in Bühl am Großen Alpsee wieder zu teilen, um keinen Konflikt zwischen Radlern und Fußgängern zu provozieren.

Dabei hatte Becker erst vergangenen Sommer nach Kritik aus Radlerkreisen die Schilder für eine einheitliche Route anbringen lassen.

Immenstadt ist der erste Etappenort auf dem beliebten Radweg von Lindau nach Berchtesgaden. Dabei kommen die Radler nach 70 Kilometern über die Nordseite des Alpsees in Bühl an. Dort gabelte sich früher der Weg Richtung Immenstadt und führte danach viele Radler in die Irre. Was verständlicherweise bei den Radfahrern für Ärger sorgte.