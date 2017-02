Feiern zum 300-Jährigen des Barockklosters St. Mang in Füssen starten bald

Startschuss · „Die Stadt wäre nicht zu dem geworden, was sie heute ist“, sagt Stadtpfarrer Frank Deuring. Es sei für den Ort „ein wichtiger Arbeit- und Bildungsgeber“ gewesen, ohne Kloster hätte in Füssen wohl der Lauten- und Geigenbau nicht Fuß fassen können.



Kloster St. Mang in Füssen Bild: Peter Samer

In diesem Jahr jährt sich zum 300. Mal der Umbau des Klosters in eine Barockanlage, das wird mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert. Der Startschuss fällt demnächst: Am 15. Februar – also genau 300 Jahre nach der Weihe der damaligen Klosterkirche St. Mang – wird im Chorgestühl ein Gottesdienst gefeiert.

Anschließend folgt im Colloquium der Vortrag „Theologie des Barock: Die Lobpredigt von Pater Kaspar Mändl zur Einweihung von St. Mang“ von Pfarrer Rainer Florie aus Augsburg.