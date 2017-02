Fasnatziestag in Oberstaufen: Pestgedenken mit dicken Flocken

Geschichte · Dicke Schneeflocken tanzten am Dienstag vom Himmel, als der Butz in Oberstaufen seine Fahne schwang: Jedes Jahr, wenn in anderen Orten Kehraus gefeiert wird, findet in Oberstaufen das Brauchtumsfest „Fasnatziestag“ statt.



Fasnaziestag in Oberstaufen bei Schneefall mit Butz Bild: Sabine Meier Zum 382. Mal begingen die Staufner heuer dieses Fest und erinnerten an die Pestopfer des Jahres 1635. Pünktlich um 10 Uhr setzte sich der Umzug durch die Marktgemeinde nach drei Salutschüssen in Bewegung. Mehr über den Fasnatziestag lesen Sie in der Mittwochsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 01.03.2017.



