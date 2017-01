Ex-Mordermittler Josef Wilfing erzählt in Boos aus seinem Berufsleben

Verbrechen · Die 150 Besucher im gut besuchten Booser Dorfgemeinschaftshaus erlebten mit Deutschlands legendärem Ex-Mordermittler und ehemaligen Leiter der Münchner Mordkommission einen Abend, den sie nicht vergessen werden. Der Oberfranke Josef Wilfling (70) erzählte von seinen Erfahrungen als Kriminalkommissar.



Ex-Kriminalkommissar der Münchner Mordkommission liest und erzählt im Dorfgemeinschaftshaus Boos Bild: Horst Hacker

Damit gewährte er den mitunter perplexen Saalgästen unfassbare Einblicke in die abgründigen Untiefen der menschlichen Seele. Auch anhand seines zweiten Buches „Unheil: Warum jeder zum Mörder werden kann“.

Er hatte aber nicht nur harte Kost, sondern auch erfreuliche Nachrichten im Gepäck. So liegt die aktuelle Mordrate in Deutschland, die mit Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner gemessen wird, aktuell bei nur 0,8. Das ist die fünftniedrigste Quote von 194 erfassten Ländern.