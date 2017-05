Entscheidung über Windräder bei Apfeltrang zieht sich noch Monate hin

Diskussion · Seit sieben Jahren wird über Windräder auf dem Höhenzug Sattlers Buckel zwischen Apfeltrang und Oberbeuren diskutiert. Gebaut wurde in all der Zeit auf Ruderatshofener Flur – im Gegensatz etwa zu den Anlagen in Salenwang – kein einziges.



Windrad Bild: Heinz Budjarek Innerhalb des nächsten Vierteljahres will das Verwaltungsgericht nun beurteilen, ob zwei vom Landratsamt genehmigte Anlagen an der Wenglinger Steige oberhalb von Apfeltrang gebaut werden dürfen. Die Gemeinde und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) lehnen Windräder dort ab. „Die Verhandlung ist noch nicht angesetzt“, sagt Verwaltungsrichter Stefan Eiblmaier. Damit sei aber in Kürze zu rechnen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 02.05.2017.



