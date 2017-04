Ein Vorderlader für den Werwolf? - Geschichten eines Buchloers zum Kriegsende

Geschichte · Am 27. April befreiten US-Soldaten die Region Buchloe. Ein Kutscherstutzen bescherte Ignaz Ostler Probleme. Ignaz Ostler mochte Adolf Hitler und die Nationalsozialisten nicht.



Aufnahme aus Dillishausen Ende der 1940er Jahre (von links): Mitarbeiter, Georg Lochbrunner, Ignaz Ostler (Vater), Mitarbeiter. Bild: Georg Lochbrunner

Als ein Pole, der als Fremdarbeiter bei dem Landwirt auf dem Hof in Dillishausen arbeitete, ein Bild des Führers in seinem Zimmer aufhängen wollte, habe Ostler das vehement abgelehnt: „Der kommt mir nicht in Haus“, soll er gesagt haben. „Von den braunen Schreihälsen wollte mein Großvater nichts wissen“, erzählt sein Enkel Georg Lochbrunner (70), der heute noch auf dem Hof lebt. Doch der Fremdarbeiter wollte sich dafür rächen: Als US-Soldaten am 27. April in Lamerdingen und der Umgebung einmarschierten, forderten sie die Bevölkerung auf, sämtliche Waffen abzugeben. Da habe der Pole den Amerikanern verraten, dass Ostler ein Gewehr besitze.