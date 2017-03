Edeka will sich auf dem früheren Bahlsengelände in Lindau ansiedeln

Unterschriftensammlung · Edeka will mit einem neuen E-Center in Lindau unbedingt auf das frühere Bahlsengelände. Das weist die Stadt zurück. Andere Standorte seien wohl denkbar. Darüber will Edeka aber nur nachdenken, wenn eine groß angelegte Werbekampagne erfolglos bleibt.



Edeka Bild: Patrick Seeger (dpa) Das E-Center muss seinen Standort im Heuriedweg in einem Jahr räumen. Damit fielen eine Einkaufsmöglichkeit für die Kunden in Lindau und 50 Arbeitsplätze weg. Dabei hatte Edeka einen Standort auf dem früheren Bahlsengelände gefunden und dort mit einem Investor einen modernen Markt geplant. Allerdings verweigert die Stadt eine Genehmigung, weil in dem Bereich jeglicher Einzelhandel ausgeschlossen ist. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe des Westallgäuers vom 27.03.2017.



