Drei Leichtverletzte bei Zimmerbrand in Kempten

Feuer · Bei einem Zimmerbrand am Donnerstagabend in der Kemptener Innenstadt sind drei Menschen leicht verletzt worden.



Zimmerbrand in der Kemptener Salzstraße. Bild: Martina Diemand

In der Wohnung im ersten Stock des Gebäudes an der Salzstraße Ecke Poststraße war gegen 18 Uhr ein Mülleimer in Brand geraten.

So begann es aus dem Zimmer in dem Mehrfamilien- und Geschäftshaus stark zu rauchen. Dadurch erlitten drei Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar.