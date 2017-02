Dr. Schwarzenbach hält Vortrag in Schwangau zum Thema Schwermetalle

Gesundheit · „Schwermetalle – eine Zeitbombe unserer Zivilisation“: So lautet der Titel eines Vortrags, den die Gemeinde Schwangau als im Rahmen ihres gesundheitstouristischen Angebots als „allergikerfreundliche Kommune“ veranstaltet. Wir sprachen mit der Referentin Dr. Judith Schwarzenbach im Vorfeld über das Thema.



Dr. Judith Schwarzenbach Bild: Schwarzenbach

Frau Dr. Schwarzenbach, wie gelangen Schwermetalle in den Körper?

Schwarzenbach: Über Nahrung, Haut und Atemluft. Dies ist der gefährlichste Zugang. Verdampfendes Quecksilber zum Beispiel ist in geringsten Mengen hochtoxisch.

Was richten sie im Körper an?

Schwarzenbach: Toxische Schwermetalle schädigen den Stoffwechsel zweifach. Zum einen reichern sie sich in lebenswichtigen Organen wie Herz, Nieren, Nerven, Gehirn, Knochen und Gelenken an. Zum anderen können sie lebensnotwendige Mineralien verdrängen und so zum Teil irreversibel die Arbeit von Enzymen im Körper beeinträchtigen. Etwas vereinfacht könnte man sagen, eine Bleivergiftung macht müde. Cadmium fördert die Entstehung von Gelenkentzündungen. Quecksilber schädigt die Zellwände.

Quecksilber ist überhaupt besonders tückisch. Über schwefelhaltige Aminosäuren schädigt es sogar die DNA. Zusammengefasst kann man sagen die Folgen einer Schwermetallbelastung reichen von eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit über Gelenkschäden, chronischen Schmerzen und Entzündungen bis hin zu Depressionen und Demenz.