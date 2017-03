Dorfmitte von Simmerberg wird Millionenprojekt

Zentrum · Bei den Kosten verschlug es dem einen oder anderen Gemeinderat erst einmal die Sprache: 1,1 bis 1,3 Millionen Euro wird die Neugestaltung des Simmerberger Zentrums zwischen Dorfplatz und Kindergarten kosten.



Die Dorfmitte von Simmerberg wird sich verändern. Oben in der Mitte ist der Dorfplatz, rechts der Kindergarten und in der Mitte Schule und Festhalle. Bild: Olaf Winkler

An der Gemeinde werden nach Stand der Dinge in etwa 700.000 Euro hängen bleiben. Drei Stunden lang beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Thema und hieß die Planung am Ende mit 11:7 Stimmen für gut.