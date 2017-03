"Döner by night" in Kempten: Diskussion um Lärmschutz geht weiter - Wirte appellieren an Döner-Betreiber

Ärger mit Anwohnern · Im ehemaligen Schuhgeschäft „Onkel Hannes“ stehen bereits Theken und Teile der Küchen-Einrichtung. Dort erweitert wie mehrfach berichtet das Döner-Restaurant in der Kronenstraße.



Bis in die frühen Morgenstunden verkauft ein Imbiss in der Kronenstraße Döner. Das sorgt für Beschwerden von Anwohnern. Bild: Ralf Lienert

Die Diskussionen um das Lokal gehen indes unvermindert weiter. Anwohner appellieren nun an die Betreiber, ihren Gästen rücksichtsvolleres Verhalten nahe zu bringen. Viele Wirte in Kempten sind in der Hinsicht längst aktiv.

Gabriele Bräuer ist Eigentümerin des Hauses Rathausstraße 2. Aus ihrer Sicht könnte Familie Kesin, die den „Döner by night“ betreibt, einiges zur Beruhigung der Gemüter beitragen: „Der Inhaber des Dönerimbiss klagt gegen eine Auflage der Stadtverwaltung und verwechselt dabei Ursache und Wirkung.“ Zum Streit hätte es Bräuer zufolge nie kommen müssen, wenn Familie Kesin von Anfang an für Ordnung gesorgt hätte.